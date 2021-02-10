مراكش.. أزيد من 1600 منزل آيل للسقوط وحقوقيون يطالبون السلطات بالتدخل

جدة - عبدالحي حسين - طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش فرع المنارة السلطات بالتدخل الفوري لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط، أو المتهالكة، أو ما هي عبارة عن بقايا بنايات، التي يتجاوز تعدادها 1600 منزل، وبناية.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، توصل “اليوم24″ بنخسة منه، أن فرع المنارة عاين في عدة أحياء في المدينة العتيقة لمراكش منازل آيلة السقوط، أو متهالكة، أو عبارة عن بقايا بنايات، والتي يتجاوز تعدادها 1600 منزل، وبناية ، كما وقف في بعض الدواوير داخل المجال الحضري لمدينة مراكش على مجموعة من المنازل، والمحلات المهددة بالإنهيار.

وتابع البلاغ نفسه أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان، المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية، إذ نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق، يضمن عدة حقوق ضمنها السكن، نفس الشئ أكدته المادة 11 من العهد الدولي، الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

الجمعية نفسها طالبت بوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ، والأجرأة تمكن السكان من ترميم محالتهم، و مساكنهم، وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح، ورفع كل العراقيل الإدارية، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، للتغلب على المشكل لإحتواء مشكلة البنايات الآيلة للسقوط مع ما يتطلب ذلك من إعمال لقواعد الشفافية في المنح، وكل المخصصات المالية، وأوجه صرفها، والحق في المعلومة.

ودعت الجمعية ذاتا إلى تمكين ساكنة الدور الآيلة للسقوط من حقها العادل، والمشروع في سكن لائق، يضمن السلامة، والكرامة الإنسانية بإعتباره من مسؤولية الدولة، ويندرج ضمن إلتزاماتها المعلنة بموجب إنخراطها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقبولها بكل التوصيات الأممية ذات الصلة.