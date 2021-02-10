محمد عدلي: مجال الغناء تضرر كثيرا في زمن كورونا.. وهذه قصة “الديو” مع الجزائري “الشاب عباس”-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان محمد عدلي، إن مجال الغناء، من أكثر المجالات تضررا في زمن كورونا، باعتبار غياب الحفلات واللقاء المباشر مع الجمهور.

وتحدث عدلي لـ”اليوم24″ عن جديده “يا دنيا” الذي أطلقه قبل أسبوع، كأول عمل له بعد التوقف الذي فرضته جائحة كورونا.

وأكد عدلي أنه كجميع الناس، يعيش فترات معينة بنفسية تعكس نفس ما عبر عنه في كلمات الأغنية، وبإحساس يشعره أن عطاءه أكبر من المقابل، مشيرا أنه لا يحصر المقابل هنا في ما هو مادي.

وكشف عدلي قصة إنجاز ديو” روحو ليها” مع الفنان الجزائري “الشاب عباس”، والذي لا زال نجاحه مستمرا لحدود الساعة، رغم صدور الأغنية قبل حوالي سنة.