طاٸرات “درون” لتهريب الحشيش والقرقوبي بين سبتة والمغرب

جدة - عبدالحي حسين - تطورت طرق تهريب المخدرات وحبوب الهلوسة بين المغرب وسبتة بعدما استعملت شبكة للاتجار في الممنوعات طاٸرات “درون” للقيام بالمهمة.

وكشفت صحيفة “اوكي دياريو” أن عملية لرجال الأمن الإسباني أسفرت عن توقيف شبكة تنشط في نقل المخدرات بين سبتة السليبة والمغرب باستعمال “الدرون”.

وشدد المصدر ذاته علی كون “الدرون” تعمل علی نقل أقراص البنزوديازيبين، الذي يعتبر من صنف المهدئات النفسية، إلى المغرب والحشيش إلی سبتة.

وأوضح المصدر ذاته أن طاٸرات “الدرون” المستعملة في تهريب المخدرات تستطيع نقل قرابة 25 كيلوغراما خلال كل رحلة تدوم قرابة 15 دقيقة۔

وختم المصدر بالتأكيد علی أن عملية التوقيف أسفرت عن اعتقال 4 متهمين بجرائم ضد الصحة العامة والانتماء إلى شبكة إجرامية.