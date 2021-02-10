لفتيت لنظيره الإسرائيلي: مرحبا بك متى تشاء.. المغرب بلدك كما هو بلدي أنا- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشف مقطع فيديو جزءا من المحادثة التي تمت أول أمس الإثنين، عبر الهاتف، بين وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، حيث تم بحث تطوير “التعاون في مجال الأمن الداخلي” بين البلدين، بحسب ما أعلنه الجانب الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو، الذي نشره الإسرائيليون، تبادل التحية في بداية المكالمة باللغة الفرنسية بين الوزيرين، قبل أن يبادر أوحانا إلى إلقاء التحية بالعربية، لتستمر المحادثة بالدارجة بعد ذلك.

وقال الوزير الإسرائيلي مخاطبا لفتيت، “نهار كبير هذا، أنا فرحان بزاف لنتعامل بيننا ونخدم بلدنا”، مضيفا، “بابا رباطي وأمي وزانية، وشعبنا يحب كثيرا الشعب المغربي”.

ورد لفتيت بالقول، “هذه فرحة لنا كاملين، وهذه بلادك وستظل دائما كذلك، ومرحبا بك في أي وقت تشاء، والمغرب بلدك كما هو بلدي أنا أيضا”.

وكان القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في الرباط ديفيد غوفرين، قال أمس الثلاثاء، إن أوحانا ولفتيت تحادثا هاتفيا يوم أول أمس الإثنين. وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر ” تبادل الوزيران خلال المكالمة دعوات زيارة البلدين من أجل تطوير التعاون في مجال الأمن الداخلي، كما اتفقا أن يجتمعا قريبًا في المغرب، أو في إسرائيل”.