جنوب أفريقيا تلجأ للقاح "جونسون" ضد كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي، الأربعاء، أنه سوف يتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون آند جونسون.



يأتي ذلك عقب أن تأكد، بحسب قوله، أن لقاح أسترازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.

وقال الوزير زويلي مخيزي خلال مؤتمر صحفي: "وزارة الصحة سوف تستمر في المرحلة الأولى من التطعيم باستخدام لقاح جونسون آند جونسون بدلا من لقاح أسترازينيكا".

وأضاف أنه ثبتت فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، مضيفا أن عملية الحصول على الموافقة باستخدامه في البلاد تجرى حاليا.

وتابع: عملية التطعيم قد تبدأ الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد محدد.

ويأتي هذا الإعلان بعد عدة أيام من تعليق جنوب أفريقيا لعملية التطعيم التي كانت مقررة مطلع هذا الشهر، عقب أن أظهرت الأبحاث أن لقاح أسترازينيكا التي اشترت البلاد جرعاته أقل فعالية في مواجهة السلالة المنتشرة في جنوب أفريقيا.

وكان من المقرر توزيع مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا على العاملين في مجال الرعاية الصحية الأسبوع الماضي، ضمن أول مرحلة من خطة التطعيم.

وقال وزير الصحة إنه من المقرر أن تحصل جنوب أفريقيا على جرعات من لقاح فايزر من أجل المرحلة الأولى من التطعيم، مضيفا أن الوزارة تدرس الحصول على لقاحات من دول أخرى.

وأضاف "مخيزي": نحن في مرحلة متقدمة من التقييم والتواصل مع مصنعي لقاح "سبوتنك في"، في حين تدرس الصين حاليا عرضا من جنوب أفريقيا لشراء لقاح سينوفارم، كما أن المفاوضات لشراء لقاح موديرنا مستمرة.

وأشار إلى أن العلماء سوف يستمرون في تقييم فعالية لقاح أسترازينيكا في جنوب أفريقيا، وبناء على رأيهم، سوف يتم استخدام اللقاح أو يتم تبديله قبل تاريخ انتهاء صلاحيته في 30 نيسان/أبريل المقبل.

وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القارة الأفريقية، حيث سجلت 1.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 45 ألف حالة وفاة.