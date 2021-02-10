أنقرة تطلق عدوانا عسكريا لملاحقة "العمال الكردستاني" شمالي العراق

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلنت سلطات الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق، في عدوان جديد ينذر بعودة التوتر مع بغداد.



وادّعت وزارة الدفاع التركية، أن هدف العملية التي أسمتها "مخلب النسر 2"، هو "الرد على الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدودنا".

عدوانٌ ليس بجديد تقوم به سلطات أردوغان، حيث درجت أنقرة طيلة السنوات الماضية على شن غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية) في المناطق الجبلية شمال العراق.