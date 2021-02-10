حاكم دبي يجري تعديلاً وزارياً مصغراً في الخارجية الإماراتية

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعديلاً وزارياً مصغراً في الخارجية الإماراتية.



وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "كما منح رئيس الدولة وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية.. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

وكرم زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة، وقال: "تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات ..".