الرد السريع يعثر على عدد كبير من الأسلحة غير المرخصة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاربعاء، العثور على عدد كبير من الأسلحة غير مرخصة في صلاح الدين.



وقالت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، ان "قطعات فرقة الرد السريع خلال عملية نوعية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من العثور على أسلحة غير مرخصة في صلاح الدين".

واضافت القيادة انه "تم خلالها تنفيذ واجب دهم وتفتيش لمنطقة طوز خورماتو شرقي المحافظة وعثرت على عدد كبير من الأسلحة الخفيفة غير المرخصة.