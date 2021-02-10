السجن 15 سنة وغرامة مالية 10 ملايين دينار لثلاثة مدانين بترويج المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية 10 ملايين دينار لثلاثة مدانين عن جريمة الترويج وتعاطي المواد المخدرة في بغداد.



القضاء الاعلى قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المحكمة نظرت في دعوى لثلاثة مدانين وأصدرت حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لكل واحد منهما مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار"، لافتا إلى أن "المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بقيامهم بالتعاطي وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها".



وأضاف أن "المدانين الثلاثة ضبط بحوزتهم ( 475) غرام من مادة الكرستال المخدرة وميزان الكتروني عدد (3 ) وانبولات طبية عدد (45)"، مبينا أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم وفقا لاحكام المادة 28 /اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".