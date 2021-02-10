زعيم ثاني أكبر حزب مغربي يدافع عن العلاقات مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمُعاصرة، إن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية جاء لحماية حقوق الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء داخلي لحزبه، الذي يُعد ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بـ102 مقعد، ليُمثل أكثر من رُبع مقاعد الغرفة التشريعية الأولى.



حماية لحُقوق الفلسطينيين

ونفى عبد اللطيف وهبي أن يكون استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل فيه أي نوع من المقايضة بالقضية الوطنية المغربية مُقابل شيء آخر.

وأورد أن الواقع هو ضرورة عودة المغرب لدوره في الوساطة لفتح مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى ضغطه على الجانب الإسرائيلي من أجل حماية حُقوق الفلسطينيين. مُعلقاً بالقول: "لا يُمكنك الضغط على شخص لا تربطك معه علاقات ومصالح مُختلفة".

ولفت إلى أنه حتى قبل الإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين، كانت هُناك علاقات إسرائيلية مغربية.

وأوضح أن عدد الإسرائيليين من أصول مغربية يتجاوز المليون نسمة، مُؤكداً أن لهؤلاء تأثيرا وتدخلا في الانتخابات، ناهيك عن أن ثُلث أعضاء الحُكومة الإسرائيلية لهم أصول مغربية.

وخلص المُتحدث إلى أن عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، قرار يصب في مصلحة الفلسطينيين بالدرجة الأولى، خاصة أن المملكة المغربية ملكاً وشعباً يُساندون القضية الفلسطينية باستمرار، ولن نتراجع يوما ما، وإلى حد الآن ما زلنا على نفس المواقف ولكن نؤمن بحل الدولتين والرجوع إلى مائدة المفاوضات لحل القضايا العالقة منذ سنوات.

وأكد أن هذا القرار احتاج إلى الكثير من الجهد والنقاش قبل أن يخرج إلى العلن، واصفاً إياه بـ"الجريء" والذي جاء في وقته.