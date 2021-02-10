رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بأن "الموافقات على اللقاحات المضادة لكورونا جاءت متأخرة للغاية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين بوجود أخطاء في استراتيجية اللقاحات للإتحاد الأوروبي، لكنها دافعت أيضا عن مبادئه الرئيسية.

وقالت فون دير لاين "إننا تأخرنا كثيرا في منح الموافقات وربما كنا على يقين بأن ما طلبناه كان سيصل بالفعل في الوقت المحدد".

واعترفت السياسية الألمانية "لقد قللنا من تقدير الصعوبات المتعلقة بالإنتاج الضخم. بطريقة ما، فاق العلم الصناعة".

غير أن فون دير لاين دافعت عن خيار اختيار ترخيص السوق المشروط، بدلا من الموافقة الطارئة على اللقاحات في التكتل.

وأضافت "لا يمكن أن يكون هناك حل وسط، عندما يتعلق الأمر بحقن مادة نشطة بيولوجيا لدى شخص سليم".

وتابعت أن فترة الثلاثة إلى أربعة أسابيع الإضافية، اللازمة للعملية كانت استثمارا أساسيا لغرس الثقة في الشعب، حتى لو أدى ذلك الآن إلى إبطاء حملة التطعيم الأوروبية.