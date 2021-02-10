خبير سياسي : تركيا تعتبر إرهابيي ادلب ورقة في يدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير إن سبب الأزمة في إدلب السورية أن تركيا لم تلتزم باتفاقيات سوتشي واستانا التي نصت على فصل جبهة النصرة والمقاتلين الأجانب عن باقي المسلحين السوريين، وأنه لا يمكن الوصول لحل سياسي، إلا بعد هذه الخطوة حسب وجهة النظر الروسية.



وأوضح سمير وفقا لـ24 أن من الواضح أن تركيا تعتبر الإرهابيين في إدلب ورقة في يدها، تساوم بهم في قضية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، والضغط على روسيا لتحقيق مكاسب في ليبيا، مشيرا إلى أن التخطيط التركي فشل فشلاً ذريعاً، فتركيا تخسر كل يوم في إدلب التي تحولت إلى مستنقع لها ولعملائها.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى تقارير عن إصابة 200 جندي تركي على الأقل، ما يعني أن الأمر ليس نزهة كما يتحدث أردوغان.