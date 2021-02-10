قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدتي قباطية وكفر راعي، واقتحمت قرى وبلدات عدة في محافظة جنين.



ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد ملحم بعد مداهمة منزل ذويه.