الإمارات.. ‏"الطوارئ ‏والأزمات" في الشارقة يعتمد إجراءات جديدة لدخول المتعاملين لمباني الشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمد فريق الطوارئ ‏والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين معها.



حيث اعتمدت اللجنة إلزامية فحص مسحة الأنف (‏PCR)‏ المسبق لكافة متعامليها، للدخول إلى ‏المبنى الرئيسي للقيادة أو المباني التابعة لها المنتشرة في إمارة الشارقة، ويشمل ذلك كافة مراكز إسعاد المتعاملين، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً ‏من يوم غدٍ الخميس الموافق 11 فبراير الجاري.

ولن يسمح إلا بدخول المتعاملين ممن لديهم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف ‏(‏PCR‏)‏، بصلاحية لا تتجاوز (48) ساعة من تلقي النتيجة، ‏ويستثنى من ذلك الحاصلون على اللقاحات في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاحات.

ودعت شرطة الشارقة كافة متعامليها ‏ إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي "sharjah police" أو عبر خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" المتوفرة على تطبيق وزارة الداخلية "‏MOI UAE"،‏ مؤكدة حرصها على تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لمتعامليها، تسهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وبطريقة مبتكرة، دون الحاجة إلى ‏الحضور ‏الشخصي لمراكز تقديم الخدمة، مما يوفر جهداً ووقتاً‏، ويعزز من مؤشر الرضا والسعادة لديهم، ويلتقي مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.