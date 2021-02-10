شكرا لقرائتكم خبر عن 704 ملايين درهم أرباح «إعمار مولز» في عام الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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سجلت «إعمار مولز»، إيرادات بقيمة 3.51 مليار درهم في عام 2020. ووصل إجمالي الربح الصافي العام 2020 إلى 704 ملايين درهم، بتراجع 69%، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وقال محمد العبار: «خرجت إعمار مولز، من عام 2020 أقوى مما كانت عليه، بعد أن واجهت ظروف عمل تعد الأصعب طوال جيل كامل. وقد مكنتنا إنجازاتنا السابقة واستثماراتنا الاستراتيجية لبناء مستقبل رقمي من التكيف بسرعة مع الواقع الجديد، وإجراء التغييرات اللازمة للنمو والنجاح على المدى الطويل بعد الجائحة».

وأضاف العبار: «ما زلنا نشهد إقبالاً متزايداً على مراكزنا التجارية، ونتوقع أن يستمر هذا التوجه في العام الحالي مدعوماً بتوجيهات وإرشادات القيادة الحكيمة لدبي والإمارات، وجهودها المتميزة على مستوى العالم في توفير اللقاحات لجميع أبناء وسكان الدولة».