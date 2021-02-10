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عبد الصادق الشوربجى يكشف عن تطبيق إلكترونى خاص بالصحافة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تطبيق صحفى الكترونى يجمع كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون موقعه بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

 

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن التطبيق سيكون مرن، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تصميمه و الإعلان عن اسمه قريبا، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون متاح للجميع وسيكون خاص بصحافة مصر.

 

وأشار عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الى أن الاخبار التى ستنشر على التطبيق ستكون دقيقه وموثقة، مضيفا أنه تم تأمين البوابات الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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