شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: تقييم كل 3 أشهر لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يتم اجراء تقييم كل ثلاثة أشهر لرؤساء مجالس إدارات و تحرير المؤسسات الصحفية القومية، مضيفا أنه على اتصال يومى برؤساء التحرير، لافتا إلى أن جميع المشاكل التى وردت للهيئة تم حلها .

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن المحافظة على الصحافة الورقية أساس، وأنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى، متابعا :" نسعى لأن نصل بالمؤسسات الصحفية القومية لأعلى مستوى ، ورفع كفاءة العاملين والصحفيين، مدرستنا التدقيق واختيار المصادر الموثوقة ".

وأشار عبد الصادق الشوربجى، الى أن الهيئة نظمت عدد من الدروات التدريبية للصحفيين والماليين ، مضيفا :"نعمل مع بعضنا البعض وجلسنا مع كل رؤساء التحرير والادارة،عملنا فى جميع القطاعات ، ونظمنا 45 دورة تدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية منها الديسك و دورة لرؤساء الأقسام ، نظمنا دورات للفيديو".