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الوطنية للصحافة: تقييم كل 3 أشهر لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يتم اجراء تقييم كل ثلاثة أشهر لرؤساء مجالس إدارات و تحرير المؤسسات الصحفية القومية، مضيفا أنه على اتصال يومى برؤساء التحرير، لافتا إلى أن جميع المشاكل التى وردت للهيئة تم حلها .

 

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن المحافظة على الصحافة الورقية أساس،  وأنه تم تشكيل لجنة لدعم المحتوى، متابعا :" نسعى لأن نصل بالمؤسسات الصحفية القومية لأعلى مستوى ، ورفع كفاءة العاملين والصحفيين، مدرستنا التدقيق واختيار المصادر الموثوقة ".

 

وأشار عبد الصادق الشوربجى، الى أن الهيئة نظمت عدد من  الدروات  التدريبية للصحفيين والماليين ، مضيفا :"نعمل مع بعضنا البعض وجلسنا مع كل رؤساء التحرير والادارة،عملنا فى جميع القطاعات ، ونظمنا 45 دورة تدريبية للعاملين  بالمؤسسات الصحفية القومية منها الديسك و دورة لرؤساء الأقسام ، نظمنا دورات للفيديو".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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