شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سابق بالجزيرة يكشف ضخامة الميزانية المخصصة للقناة لبث الشائعات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصور الأمير القطرى تميم بن حمد، أنه يستطيع أن يزيد نفوذه بالفضائيات، وأن يضخم حجم إمارته بتمويل المواقع الإلكترونية لتشويه الدول الكبرى كمصر وغيرها من الأشقاء العرب، لذلك فإن العامل المشترك بين قناة الجزيرة القطرية ونظيرتها من القنوات والمواقع المحرضة، أنهم جميعا يمتلكون أحداث التقنيات ومرتبات هى الأعلى سعرا، مما يؤكد أن تلك القنوات المواقع تمتلك أموالا طائلة، فكم حجم الأموال التى تنفق على هذه القنوات والمواقع التحريضية؟ سواء الجزيرة أو غيرهم من المنصات الإعلامية المحرضة ضد مصر؟.

محمد صفوت إعلامى عائد من قطر مؤخرا بعد سنوات عمل داخل أورقة الجزيرة أجاب على التساؤل، قائلا: "الأمير القطرى تميم بن حمد يعتبر قناة الجزيرة وأمثالها من المواقع والقنوات أهم شيء فى حياته، ويعتبرهم جميعا عنصر قوة بلاده، ولذلك ميزانية هذه القنوات يفوق ميزانية بعض الدول، ويفوق ميزانية قنوات كبري عالمية كالـبي بي سي البريطانية والسي أن أن".

وأشار "صفوت" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه القنوات بما فيهم "الجزيرة الرياضية" يحرضون ضد الدولة المصرية والمنطقة العربية، قائلا :" المسئولون عن النشرات داخل القناة يطالبون بوضع أخبار سلبية عن مصر فى مقدمة النشرات وليس النهايات، كما أنهم يدخلون السياسة فى الرياضة لتشوية مصر" موضحا أن أى إعلامي داخل قناة الجزيرة يقوم بتقديم النشرات دون أن يأتى بأخبار التحريض ضد مصر وتشويها فى مقدمة النشرة يتم معاقبته.

وأضاف :" الجزيرة وجميع القنوات الممولة من تميم بن حمد تعمل بمبدأ ملخصه أن أى أخبار ضد مصر يجب أن تفرض لها مساحة كبيرة وتكون فى بداية النشرات وجميع البرامج".