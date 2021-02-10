ضبط صاحب مكتب توريدات يحترف تزوير بيانات البطاقات الشخصية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض على صاحب مكتب توريدات بالجيزة، احترف تزوير المحررات الرسمية خلافا للحقيقة، حتى وصلت شهرته إلى مفتشي قطاع الأمن العام، ونجح من ضبطه بأوسيم.

وعثر بمسكنه على (الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير- كمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع) .

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية قيام مالك مكتب توريدات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، بتزوير المستندات والأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين راغبي استخراج بطاقات الرقم القومي بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة نظير مبالغ مالية كبيرة واتخاذه محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.