فاروس: معدلات التضخم في يناير جاءت أقل من التوقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي جاء أقل بكثير من توقعاتها.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وقال جهاز الإحصاء اليوم الأربعاء إن معدل التضخم الشهري سجل -0.4% في يناير مقابل -0.5% في ديسمبر الماضي، ليواصل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر الثاني على التوالي مسجلا 4.8% في يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن أيضا -0.4% خلال يناير الماضي، وسجل المعدل السنوي في المدن 4.3%.

وكانت رضوى تتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري 0.8% والسنوي 5.5% في المدن خلال يناير الماضي.

وأرجعت رضوى السويفي، في تعليق للصحفيين على أرقام التضخم، السبب الرئيسي لانخفاض معدلات التضخم عن التوقعات إلى هبوط أسعار الخضروات، مما أدى إلى هبوط كبير في معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لبيانات الإحصاء، انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 20.4% خلال يناير الماضي مقارنة بمستواها في ديسمبر نتيجة لتراجع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 40.3%، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 55.2%.

كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 19.4% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 19.9%.

وتراجعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 0.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%، بحسب بيانات الجهاز.

وقالت رضوى: "نعتقد أن شهر فبراير سيشهد زيادة في الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5%، لتسجل 5.2% قراءة على أساس سنوي لإجمالي مصر، و 4.8% على أساس سنوي لحضر مصر".

وأضافت: "نظرًا لأن قراءة التضخم جاءت أقل من التوقعات، فإن هذا يرفع المعدلات الحقيقية للفائدة ويحسن فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام. سنؤكد على توقعات لجنة السياسة النقدية قبل الاجتماع القادم في 18 مارس".

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض خلال أول اجتماعاتها في 2021 يوم الخميس الماضي 4 فبراير.