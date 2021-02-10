زيارة خبراء "منظمة الصحة" لووهان إنتهت... ومؤتمر صحفي اليوم

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، أن فريق خبرائها الذي أرسلته إلى الصين في محاولة لتحديد منشأ وباء "كوفيد-19" بعد أكثر من عام من بدء الأزمة الصحية، سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان إن "الفريق الدولي الذي يسعى إلى فهم مصدر الفيروس الذي يتسبب بكوفيد-19 والذي ينهي زيارته لمدينة ووهان في الصين التي إستمرت أربعة أسابيع، سيعقد مؤتمرا صحافيا مع زملائه الصينيين" الثلاثاء في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وسُجلت في ووهان الإصابات الأولى بكوفيد-19 في ديسمبر 2019. وأسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2.3 مليون شخص في العالم.

وبعد إنتهاء الحجر الصحي الذي إلتزمو به طوال 14 يوما، زار خبراء منظمة الصحة العالمية عددا من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ الفيروس، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات.

وكانت زيارة معهد ووهان للفيروسات من أبرز المهام على جدول أعمال الخبراء بسبب فرضيات أثارت جدلاً بطرحها أنه مصدر الوباء.

ونفت بكين نفيا قاطعا أن يكون المعهد وراء إنتشار الفيروس، وهي تسعى إلى إبعاد أي مسؤولية عنها في الأزمة التي إندلعت في 2019، مشيرة إلى أن الفيروس ربما أتى من الخارج، دون تقديم دليل على ذلك.

ويشك العديد من المحلّلين في أن يتمكن الخبراء الدوليون من العثور على أيّ أدلة تكشف أصل الفيروس بعد مرور هذا الوقت الطويل.

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