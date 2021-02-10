حقائق جديدة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر محققون اليوم الأربعاء أن طائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في البحر الشهر الماضي وعلى متنها 62 راكبا، واجهت مشكلات لدى نظام "التحكم الآلي في الوقود".

وقال المحقق بالهيئة الإندونيسية للنقل الوطني، نوركاهيو اوتومو، إن الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" للطيران، طراز "بوينج 500-737" واجهت مشكلات بذراع التحكم بالوقود للمحرك الأيسر، مما أدى إلى خفض الطاقة الناتجة، كما انحشر الذراع الأيمن قبل وقت قصير من تحطم الطائرة في التاسع من يناير الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في معرض الاعلان عن تقرير أولي حول الحادث " حدثت مشكلات في ذراعي التحكم في الوقود".

وقال "مازلنا نحقق في المشكلة، نظرا لأن هناك 13 مكونا متصلاً بذراع الوقود"

ومن المتوقع الكشف عن التقرير الكامل حول الحادث أوائل العام المقبل.