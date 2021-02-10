تايوان تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، أنها سوف تتلقى أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مايو أو يونيو المقبلين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تدشين برنامج التطعيم.

وقال وزير الصحة تشين شيه شونج: إن 5 ملايين جرعة من اللقاح الذي تصنعه شركة موديرنا الأميركية للأدوية، سوف تكمل عدد الجرعات التي طلبتها الوزارة.

وقال تشين، الذي يترأس أيضاً مركز القيادة المركزية للوضع الوبائي: «سوف يبدأ تسليم دفعات الجرعات في مايو أو يونيو المقبلين».

وسوف يتم تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تدريجياً، وفقاً لقائمة الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.

وأكد الوزير، اليوم، أن تايوان سوف تحصل على أكثر من 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، في أول جولة من التوزيع من جانب مبادرة كوفاكس لمشاركة اللقاحات، التي جمعت 1.3 مليون جرعة للدول غير الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقال مركز القيادة المركزية للوضع الوبائي: إن لقاح أسترازينيكا من الممكن أن يتوافر في الفترة ما بين فبراير الجاري ويونيو المقبل.

وتسعى تايوان للحصول على ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاحات من شركات مختلفة.

وقد سجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23.6 مليون نسمة، 935 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 77 حالة عدوى محلية، وتسع حالات وفاة بالفيروس.



