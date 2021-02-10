باكستان: 1072 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفاً و128 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1072 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 557 ألفاً و591 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و288 ألفاً و91 اختباراً للكشف عن الفيروس، و31 ألفاً و713 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 514 ألفاً و951 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1744 مريضاً في حالة حرجة.