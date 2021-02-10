الصحة العالمية تكشف تحقيقاتها بشأن منشأ فيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت بعثة منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها في الصين بشأن منشأ فيروس كورونا، واستبعدت أن يكون تسرّب من مختبر "ووهان"، ورجحت انتقاله إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.



ففي مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الثلاثاء، البعثة المشتركة لمنظمة الصحة والصين في ووهان، قال رئيس البعثة، الخبير الدانماركي بيتر بن مبارك، إن فرضية تسرب الفيروس -الذي رُصد لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان (وسط الصين)- من مختبر "مستبعدة جدا".



وأضاف بن مبارك أن هذه الفرضية لن تتطلب مزيدا من البحث.



وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قالت إن هناك معلومات عن تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان للفيروسات، واتهمت الصين بالتستر، وهو ما نفته بكين بشدة، لكن البعثة خلصت في تحقيقاتها إلى أن الفيروس ليس مصنّعا مخبريا.



وتابع الخبير الدولي أن الأبحاث تشير إلى أن الخفافيش ربما تكون مصدر الفيروس، وأن ذلك لم يحدث في مدينة ووهان، مشيرا إلى إمكانية انتقال الفيروس عن طريق تجارة الأطعمة المجمدة.



وأكدت البعثة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية والصين أنه ليس هناك أدلة كافية لتأكيد أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان الصينية قبل ديسمبر/كانون الأول 2019.



وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال رئيس الفريق الصيني بالبعثة المشتركة، ليانغ وانيان، إنه لا يوجد مؤشر على انتقال فيروس "سارس-كوف-2" بين السكان في ووهان في المدة التي سبقت ديسمبر/كانون الأول 2019، وأضاف أنه "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.



وتابع أنه ربما كان الفيروس ينتشر في مناطق أخرى قبل رصده في مدينة ووهان، ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكنه قال إنه لم يتم التعرف بعد على الحيوان الذي قد يكون انتقل منه الفيروس إلى الإنسان.



الجزيرة نت

