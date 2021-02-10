“الاتحاد” الإماراتية أول شركة طيران في العالم يتلقى كل طاقمها اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 12:10 مساءً - أصبحت “الاتحاد للطيران” أول شركة طيران في العالم يتم تلقيح جميع طياريها العاملين وأطقم طائراتها، للمساعدة في الحد من انتشار جائحة كورونا.

وقالت الشركة التي تعد الخطوط الجوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان، إنها اتخذت هذا الإجراء، من أجل المساعدة في تقليص انتشار “كوفيد-19″، ومنح الطمأنينة للركاب المسافرين مع الشركة.

وفي كانون الثاني من عام 2021، حازت “الاتحاد” على الدرجة الألماسية لتحقيقها أعلى معايير النظافة بحسب تدقيق “أبيكس للصحة والسلامة” الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق “SimpliFlying”.

وعززت مبادرة التطعيم التي أطلقتها الشركة مكانة “الاتحاد” كرائدة بالصناعة وحفاظها على سلامة موظفيها والمسافرين.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: “وفرنا اللقاح بشكل استباقي لجميع موظفينا ليس فقط للمساعدة في مكافحة آثار “كوفيد-19، لكن أيضًا لجعل المسافرين يشعرون بالثقة والطمأنينة في المرة القادمة التي يسافرون فيها معنا”.

وأضاف: “نحن الخطوط الجوية الوحيدة في العالم التي جعلت فحص “كوفيد-19″ إلزاميا على كل راكب وأفراد طاقم الطائرة قبل كل رحلة، والآن، نحن أول شركة طيران في العالم خضع 100% من طاقم طائراتها للتطعيم”.

وتابع “اخترت في وقت مبكر جدًا تلقي التطعيم للتعبير عن دعمي الشخصي لبرنامج التطعيم الوطني، وتشجيع الجميع في الاتحاد ممن كانوا مؤهلين للقاح، على تلقيه في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح: “أود أن أتقدم بالشكر لعائلة الاتحاد بأكملها على كل ما فعلوه لمساعدتنا في الوصول لهذا الإنجاز – إنني ممتن حقًا”.

مبادرة “محميون معًا”

ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى مبادرة “محميون معًا” التي أطلقتها “الاتحاد” لتطعيم الموظفين، والتي انطلقت رسميًا في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وانطلاقا من حملة “اختر التطعيم” التي أطلقتها دولة الإمارات، تهدف “محميون معًا” لمساعدة الموظفين على اتخاذ خطوات استباقية وشخصية نحو تحصين أنفسهم ضد “كوفيد-19”.

في عام 2020، اتخذت “الاتحاد” خطوات هامة نحو دعم الموظفين لتلقي لقاح “كوفيد-19″.

وبالتعاون مع السلطات الصحية، سهلت الشركة وصول موظفيها العاملين بالخطوط الأمامية لـ”برنامج الاستخدام الطارئ” الخاص بدولة الإمارات.

وكانت الاتحاد واحدة من أوائل الشركات في العاصمة لتأمين أماكن لموظفيها العاملين بالخطوط الأمامية – بمن فيهم الطيارون وأطقم الطائرات- في برنامج أبوظبي للتطعيم.

كما حرصت الاتحاد على أن يصبح المركز الطبي للاتحاد للطيران عيادة معتمدة لتلقي لقاح “كوفيد-19”.

التطعيم الوطني

وقالت الدكتورة نادية بستكي، نائب الرئيس للخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية بمجموعة الاتحاد للطيران: “تنفيذًا لبرنامج التطعيم الوطني، عملنا بلا كلل لكي نصبح عيادة معتمدة لتلقي لقاح كوفيد-19؛ لدعم موظفينا وعائلاتهم؛ ليكونوا قادرين على الوصول بسهولة إلى اللقاح”.

وأضافت: “منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2020، نوفر مواعيد تطعيمات داخلية لموظفينا وأحبائهم؛ لتأكيد تركيزنا على صحة موظفينا”.

ولدعم زيادة ثقة الموظفين، تتضمن مبادرة “محميون معًا” محادثات افتراضية لربط العاملين مع كبار العاملين في المهن الطبية والعيادات المتنقلة حتى يتسنى للموظفين تلقي اللقاح بالعمل، وتمكين طاقم العمل من الوصول إلى معلومات بسيطة وواضحة عن اللقاح.

وبناءً على هدف حكومة الإمارات لتطعيم نصف سكان الدولة بحلول نهاية مارس/آذار عام 2021، تسبق الاتحاد الموعد المحدد مع تلقي أكثر من 65% من إجمالي قوتها العاملة بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية ضمن أعلى معدلات التطعيم في العالم.

وقال كابتن طيار شريف الرميثي: “اخترت التطعيم من أجل تقديم مساهمة صغيرة ولكن هامة نحو المساعدة في التغلب على هذه الجائحة”.

وأضاف: “أنا ممتن للغاية، لأن حكومة دولة الإمارات والاتحاد سهلتا جدًا حمايتنا لأنفسنا ضد كوفيد-19 باللقاح”.

وأوضح: “بما أنني أعمل على الخطوط الأمامية للاتحاد، يمنحني هذا طمأنينة إضافية، لأداء العملية بأمان”.

ومن جانبها أكدت آيمي لويس – مضيفة طيران: “اخترت التطعيم لأنني شعرت بأنه الأمر الصحيح لفعله، سواء على المستوى الشخصي أو المهني”.

كما أكد كابتن سليمان يعقوبي – نائب الرئيس لشؤون عمليات الرحلات قائلا “لعب التأكد من سهولة وصول طاقم العاملين بالخطوط الأمامية للقاح كوفيد-19 دورًا مهما في ضمان سلامتهم وصحتهم”.

وقالت إليزا فيوليتا خريستو – مضيفة طيران: “بمجرد إدراج الاتحاد طاقم المضيفين ضمن برنامج تطعيم العاملين بالخطوط الأمامية، بدا الأمر وكأن القرار الطبيعي هو تلقي اللقاح”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.