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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "الطوارئ والأزمات" في الشارقة يعتمد إجراءات جديدة لدخول المتعاملين لمباني الشرطة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021
اعتمد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين معها.
حيث اعتمدت اللجنة إلزامية فحص مسحة الأنف (PCR) المسبق لكافة متعامليها، للدخول إلى المبنى الرئيسي للقيادة أو المباني التابعة لها المنتشرة في إمارة الشارقة، ويشمل ذلك كافة مراكز إسعاد المتعاملين، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 11 فبراير الجاري.
ولن يسمح إلا بدخول المتعاملين ممن لديهم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، بصلاحية لا تتجاوز (48) ساعة من تلقي النتيجة، ويستثنى من ذلك الحاصلون على اللقاحات في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاحات.
ودعت شرطة الشارقة كافة متعامليها إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي "sharjah police" أو عبر خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" المتوفرة على تطبيق وزارة الداخلية "MOI UAE"، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لمتعامليها، تسهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وبطريقة مبتكرة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمراكز تقديم الخدمة، مما يوفر جهداً ووقتاً، ويعزز من مؤشر الرضا والسعادة لديهم، ويلتقي مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.