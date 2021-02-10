فرنسا تطالب بوقف فوري للتصعيد العسكري الحوثي

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعربت فرنسا، عن "قلقها الكبير"، لهجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية، داعية إلى وضع حد لـ"أعمالهم المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "انييس فون دير مول"، إن "التصعيد الجاري في اليمن وفي السعودية يجب ان يتوقف فورا".

وأضافت مول: "تدين فرنسا بشدة محاولات شن هجمات جوية ضد السعودية في 7 و8 شباط/فبراير"، وفق ما ذكرت وكالة أ ف ب الفرنسية.

ودعت المتحدثة، الحوثيين إلى "وقف هجماتهم في اليمن وانشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار والمشاركة بشكل بناء في عملية سياسية لإخراج اليمن من الأزمة"