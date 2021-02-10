العراق تعلن إلقاء القبض على 24 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش"

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 24 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار، غربي البلاد.



وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إن القوات الأمنية ألقت القبض على 24 إرهابيا في الأنبار ينتمون لداعش ضمن ما يسمى قاطعي الفلوجة والأنبار.

وأضافت الوكالة، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوم الماضية، تمكنت القوات من القبض على 24 إرهابياً مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وعملهم ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بداعش الإجرامي".

وأشار البيان إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة الأنبار".

وتابع أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأطلق العراق عملية أمنية ضد فلول داعش بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد الشهر الماضي.

وتمكنت السلطات الأمنية، بالأسبوعين الماضيين، من الإطاحة بعدد من قيادات التنظيم، بينهم ما يسمى "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، ضمن عمليات "ثأر الشهداء" التي تأتي رداً على هجوم ساحة الطيران.