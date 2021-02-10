وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثراً بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

توفي فجر اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق المهندس عبد الهادي المجالي عن عمر ناهز 87 عاماً.



وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن الدفن سيتم بعد صلاة العصر في قرية الياروت في محافظ الكرك. والتزاما بأوامر الدفاع، فإنه لن يقام بيت عزاء، وسيقتصر استقبال التعازي عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وشغل المجالي عدة مناصب بارزة من بينها رئيس هيئة الأركان العامة وسفير الأردن في الولايات المتحدة ومدير الأمن العام ووزير الأشغال العامة والإسكان.

وجاءت الوفاة بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا.