اخبار العالم

وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثراً بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثراً بكورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

توفي فجر اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق المهندس عبد الهادي المجالي عن عمر ناهز 87 عاماً.

 

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن الدفن سيتم بعد صلاة العصر في قرية الياروت في محافظ الكرك. والتزاما بأوامر الدفاع، فإنه لن يقام بيت عزاء، وسيقتصر استقبال التعازي عبر وسائل الاتصال المختلفة.

 

وشغل المجالي عدة مناصب بارزة من بينها رئيس هيئة الأركان العامة وسفير الأردن في الولايات المتحدة ومدير الأمن العام ووزير الأشغال العامة والإسكان.

 

وجاءت الوفاة بعد أنباء عن إصابته بفيروس .

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا