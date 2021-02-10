شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تستبدل «استرازينيكا» بلقاح جونسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي اليوم الأربعاء أنه سوف يتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون اند جونسون، عقب أن تأكد أن لقاح استرازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.

وقال الوزير زويلي مخيزي خلال مؤتمر صحفي اليوم " وزارة الصحة سوف تستمر في المرحلة الأولى من التطعيم باستخدام لقاح جونسون اند جونسون بدلا من لقاح استرازينيكا".

وأضاف أنه ثبتت فعالية لقاح جونسون اند جونسون ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، مضيفا أن عملية الحصول على الموافقة باستخدامه في البلاد تجرى حاليا.

وتابع أن عملية التطعيم قد تبدأ الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد محدد.