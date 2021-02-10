انت الان تتابع خبر تركيا تطلق عملية عسكرية شمال العراق وتصفها بـ'حق الدفاع عن النفس' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن "العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليل الماضي في منطقة قارا العراقية"، مضيفة أن عناصر "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة".



واضاف البيان، أن "العملية أطلقت استنادا إلى حق تركيا المعترف به دوليا في الدفاع عن النفس، بهدف "رد الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدود البلاد".

وكانت تركيا قد أجرت عددا من العمليات العسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق، رغم احتجاجات حكومة بغداد.

