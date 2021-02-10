ميشيل أوباما.. طاهية أطفال عبر "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميشيل أوباما لإطلاق برنامج طهي للأطفال عبر منصة "نتفليكس".

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ستكون أوباما هي المنتج التنفيذي لبرنامج "وافلز + موتشي"، الذي سيكون متاحا للبث بدءًا من 16 مارس/آذار.

ويضم البرنامج الموجه لصغار المشاهدين، دميتين تسميان "وافلز" و"موتشي"، بينما ستظهر أوباما على أنها صاحبة المتجر، وسيعرض البرنامج رحلتهما بينما يحاولان أن يصبحا طهاة.

وقالت نتفليكس، في بيان لها: "بمساعدة وجوه جديدة ودودة مثل مالكة السوبر ماركت السيدة أوباما، وعربة التسوق الطائرة السحرية باعتبارها دليلهم، ينطلق وافلز وموتشي في مهمات عالمية للبحث عن المكونات، ليسافرا إلى المطابخ، والمطاعم، والمزارع، بجميع أنحاء العالم، ويحضران وصفات الطعام بمكونات مختلفة إلى جانب طهاة مشهورين، وأطفال ومشاهير".

ويتماشى موضوع البرنامج بشكل تام مع حملة الصحة العامة التي أطلقتها أوباما تحت اسم "لتس موف"، التي تستهدف تقليص معدلات السمنة بين الأطفال.

وحاولت أوباما قيادة المبادرات التي ساعدت العائلات في الوصول إلى أطعمة صحية يمكن تحمل تكلفتها، وزيادة أنشطتهم البدنية.

ويعد برنامج "وافلز + موتشي" أحد المشاريع الإعلامية للسيدة الأولى السابقة؛ إذ يعرض بالفعل فيلمها الوثائقي "بيكمينج" عبر شاشة "نتفليكس"، وأطلقت عام 2020 بودكاست عبر "سبوتيفاي".