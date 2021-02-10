رشفة ماء لمحامي ترامب تفجر الجدل.. فما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادة يهودية أرثوذكسية استعرضها -عن غير قصد- ديفيد شوين، محامي دونالد ترامب خلال جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق.

والثلاثاء، بدأت المحاكمة الثانية لترامب في مجلس الشيوخ، بعد اتهامه بالمسؤولية عن أعمال العنف في الكابيتول.

ووفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كان شوين يضع يده على رأسه في كل مرة يرتشف فيها الماء، بينما يدفع حجته بأن القضية غير دستورية.

ولاحظ العديد من المشاهدين حركة شوين غير المعتادة في شرب المياه، حتى إن البعض رجح أنه كان يحاول منع سقوط شعره المستعار.

وفجرت الحركة الجدل عبر موقع تويتر، وانهالت التساؤلات عن المغزى منها، حيث كتب أحد المستخدمين يقول: "هل سيعترف أحد بالطريقة التي يشرب بها ديفيد شوين الماء؟".

سؤال قدمت الشبكة الأمريكية إجابة له، مرجحة أن تكون حركة المحامي في إطار شعائر تعبر عن التزامه دينيا.

ونقلت الشبكة عن الحاخام مناحم جيناك، الرئيس التنفيذي لقسم الكوشر في الاتحاد الأرثوذكسي، قوله: "بالنظر إلى أن شوين يهودي ملتزم، فيجب عليه تغطية رأسه والدعاء في كل مرة يأكل أو يشرب فيها".

وأضاف جيناك: "في كل مرة نأكل أو نشرب فيها شيئًا، نتلو دعاء لنشكر الله، ونغطي رؤوسنا لإظهار الاحترام. وبما أن (شوين) لم يكن يرتدي اليارمولكه (قبعة اليهود)، فقد أراد أن يغطي رأسه بيده على الأقل".

وصوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على إجراء محاكمة كاملة لترامب بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور.

وبأغلبية 56 سيناتور مقابل 44، صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضي قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطناً عادياً.