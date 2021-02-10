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حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الأربعاء

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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