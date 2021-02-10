شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام أردنية الأربعاء، بوفاة رئيس مجلس النواب الأسبق، ومدير جهاز الأمن العام الأسبق المهندس عبد الهادي المجالي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكد مصدر مقرب من عائلة المجالي إصابة المسؤول الأردني الكبير السابق بالوباء. وأضاف المصدر أن شقيقي المجالي، رئيس الوزراء الأسبق، عبد السلام، وعبد الحي، كذلك أصيبا بالفيروس، مؤكداً أن حالتهما العامة جيدة، ويتبعان العزل المنزلي.

والفقيد من مواليد 1934 بمحافظة الكرك، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957.

وتقلد المجالي عدة مناصب في الدولة الأردنية منها سفير في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير الأمن العام ووزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس مجلس النواب.