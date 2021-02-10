شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون آند جونسون»: قد نحتاج للتطعيم ضد كورونا لسنوات عدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال أليكس جورسكي الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون لشبكة (سي.إن.بي.سي) الثلاثاء: إن الناس قد تحتاج إلى التطعيم للوقاية من كوفيد-19 سنوياً على مدى عدة سنوات قادمة، مثل التطعيم من الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف في مقابلة: «للأسف بينما ينتشر الفيروس، يتحور أيضاً»، مشيراً إلى أنه «في كل مرة يتحور فيها يمكننا رؤية سلالة أخرى أو طفرة أخرى قد يكون لها تأثير في قدرته على صد الأجسام المضادة».