شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل»: تجاوز مبيعات «فلل ند الشبا» الملياري درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري عن تحقيقها أكثر من ملياري درهم من مبيعات المنازل الفاخرة في «فلل ند الشبا»، حيث أطلقت حالياً مرحلة جديدة من الفلل وذلك بعد تسجيلها مبيعات شهرية قياسية في شهر يناير 2021.

وتم شراء نصف الفلل العائلية المتاحة للمواطنين والخليجيين مع بيع أكثر من 800 فيلا خلال الشهور 12 الماضية. وشهد شهر يناير 2021 تسجيل أعلى مبيعات شهرية لغاية الآن، مع 133 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 342 مليون درهم.

وتجاوزت قيمة مبيعات شركة «نخيل» في عام 2020 من الأراضي والوحدات العقارية 2.2 مليار درهم، حيث تصدرت «فلل ند الشبا» الأكثر مبيعاً مع وجود طلب أيضاً على الأراضي والوحدات السكنية في «الفرجان»، و«جميرا بارك»، و«نخلة جميرا»، و«قرية ورسان»، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «لقد شهدنا بداية قوية لعام 2021 وذلك مع استمرار «فلل ند الشبا» في جذب المشترين - معظمهم من المستخدمين النهائيين - لشراء منازلهم لأول مرة أو لشراء منازل أكبر حجماً».

وأضاف كاظم: «لقد شهد العام الماضي تغييرات كبيرة في نمط الحياة بسبب فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، ومن المرجح أن يستمر ذلك في نفس الاتجاه».

تضم «فلل ند الشبا» أكثر من 1570 فيلا جاهزة للسكن، ومركزاً للتجزئة «بافيليون» يضم سوبر ماركت، ومقاهي، وحوض سباحة، وملاعب رياضية، من المقرر افتتاحه هذا الصيف، فضلاً عن أنها تقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بعد خطوات من أفضل المدارس العالمية، وعلى مسافة قريبة من مطار دبي الدولي والعديد من المعالم الأخرى في الإمارة.