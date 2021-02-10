السويدي للتجارة توقع عقدًا بـ 126 مليون جنيه لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة السويدي إليكتريك إن شركتها التابعة، السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع وبالشراكة مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، وقعتا عقدًا بحوالي 126 مليون جنيه، مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وأضافت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الأربعاء أن العقد لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي حوض نجيح بسعة 6000م/ 3 يوم- مركز ههيا محافظة الشرقية.

وقال البيان إن نطاق أعمال السويدي للتجارة والتوزيع يمثل حوالي 50% من قيمة أعمال المشروع، والتصميم والتركيب والتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي، بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خلال 24 شهرًا من تاريخ استلام الموقع.

وشركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع مملوكة للسويدي إليكتريك بنسبة 99.8%.