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أميركا توافق على عقار بالأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 10:27
صناديق تحتوي على أشرطة اختبارات سريعة للكشف
عربي ودولي

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منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19. 
 وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى كوفيد-19 بنسبة 70 بالمئة.
 وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا على الفور.
 وأضافت في بيان "هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول".

المصدر: وكالات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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