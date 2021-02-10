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إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ إبريل

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ابوظبي - سيف اليزيد - تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-" في إسبانيا حاجز الثلاثة ملايين إصابة مساء الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أمس الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 16 ألفاً و402 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتأتي إسبانيا بذلك بعد كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل وبريطانيا وروسيا وفرنسا من حيث أعلى عدد إصابات في العالم.
وقالت الوزارة أنه تم رصد 766 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 ساعة المنصرمة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها إسبانيا منذ شهر أبريل 2020.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل أكثر من 63 ألف حالة وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في إسبانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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