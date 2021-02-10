فرنسا تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة جراء كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت فرنسا عتبة ثمانين ألف وفاة بكوفيد-19 مع إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت على موقع الحكومة.

وقالت الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء إن 439 مريضاً بكوفيد-19 توفوا في المستشفى بين الإثنين والثلاثاء.

وأحصي ما لا يقل عن 3.3 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بينها نحو 18 ألفاً في الساعات الـ24 الاخيرة.

ويبقى عدد المصابين في المستشفيات مرتفعاً، وبلغ مجموعهم 27 ألفاً و634 شخصاً بينهم 1931 في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتظهر الأرقام الرسمية أيضاً أن أكثر من مليونين و353 الف شخص تلقوا اللقاح في فرنسا منذ بدء حملة التلقيح نهاية ديسمبر. وقد تلقى 1.9 مليون شخص الجرعة الاولى (3,1 في المئة من تعداد السكان) فيما تلقى 366 ألفاً و733 شخصاً الجرعتين الأولى والثانية.