كورونا عالمياً.. أكثر من 2.3 مليون وفاة والإصابات في ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 10:16 صباحاً - يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم ، حاصدا أرواح أكثر من 2.3 مليون شخص، منذ تفشيه في أواخر شهر ديسمبر من عام 2019.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 107 ملايين و411 ألفا و435 إصابة، الأربعاء.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و351 ألفا و192 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 79 مليونا و322 ألفا و447 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

14 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق، في انحسار لأحدث موجة تفشي للمرض قبل عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ، الخميس.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى سبع حالات من 15 حالة في اليوم السابق.

1701 وفاة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 10738 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1701 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و946751 والوفيات إلى 168432.

البرازيل: 51486 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 51486 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و1350 وفاة بسبب كوفيد-19.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 9.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 233520.

52 وفاة في مصر

وزارة الصحة المصرية، سجلت 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة مقارنة مع 567 إصابة و48 وفاة لليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 170780 حالة من ضمنهم 133098 حالة تم شفاؤها و9751 حالة وفاة”.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89734 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.