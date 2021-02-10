برلمانية لأمكراز: مصنع طنجة “السري” يشتغل منذ أكثر من 20 سنة تحت أعين السلطات

جدة - عبدالحي حسين - كشفت نائبة برلمانية عن تفاصيل مثيرة بشأن معمل النسيج الذي شهد أول أمس الإثنين، حادثا مأساويا راح ضحيته 28 شخصا.

وفي سؤال وجهته إلى وزيرالشغل والإدماج المهني، حول الحادث، قالت لطيفة الحمود، إن المعمل الذي وصفته السلطات المحلية بأنه “سري”، كان يمارس نشاطه غير القانوني منذ ما يزيد عن 20 سنة، داخل قبو في أحد الفيلات بحي النصر.

وأضافت البرلمانية، بأن المعمل الذي شهد مقتل 28 شخصا، كان يشهد تكدس أزيد من 130 عاملا وعاملة في القبو، بدون مخارج ولا منافذ إغاثة، فيما “يتم إقفال الأبواب عليهم ولا يسمح لهم بالدخول أو الخروج إلا خلال استراحة الغذاء”.

وقالت النائبة، إن ذلك يحدث تحت أعين السلطات المحلية، وفي الغالب مقابل رشاوى تجعلهم يتسترون على هذا العمل، والمتاجرة الإجرامية بالبشر.