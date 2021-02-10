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العراق يطلق عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أطلق العراق عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات هي بغداد وسامراء والأنبار، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية إن "عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمه وشرق بحيرة الثرثار، حيث شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والأنبار وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة".

 

وأضافت أن "العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الإرهابية وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات".

 

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية ما زالت تواصل العملية العسكرية "ثأر الشهداء" التي انطلقت الشهر الماضي عقب هجوم دموي استهدف منطقة الطيران وسط بغداد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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