واشنطن: نستخدم وسائل متعددة لمراقبة برنامج إيران الصاروخي ومنعها من تطويره

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن استخدامها وسائل متعددة لمراقبة برنامج إيران الصاروخي ومنعها من تطويره.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن لا تستهدف عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي فحسب وإنما ترغب في توسيعه ليشمل نشاطها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.

والأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لتشجيع طهران على العودة للاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريحاته لشبكة "سي بي إس" الأمريكية التلفزيونية، بعد حديث لمرشد إيران، علي خامنئي، بأن بلاده لن تعود للاتفاق إلا بعد رفع كامل العقوبات الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".