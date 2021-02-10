شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل : ليس لدينا أموال لإنفاقها في منطقة الأمازون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت حكومة البرازيل برنامجا "لرعاية الحدائق" في محاولة لحماية المناطق الطبيعية المحمية في الأمازون.

وأعلنت الحكومة أنه يمكن لأفراد أو شركات رعاية مناطق الحدائق الوطنية في مناطق الأمازون، بمبلغ 50 ريس برازيلي(تسعة دولارات) لكل هكتار سنويا.

ومن الممكن فقط "تبني" حديقة وطنية بأكملها.

وقال نائب رئيس البرازيل، هاميلتون موراو، الذي يرأس أيضا مجلس الأمازون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن البرازيل ليس لديها أي أموال لإنفاقها في منطقة الأمازون بعد جائحة فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة إلى "صندوق الأمازون" وهو آلية لجمع تبرعات لمراقبة البيئة وإدارة الغابات بالمنطقة.