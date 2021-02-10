الارشيف / اخبار العالم

أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة بأسعر صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق لليوم الاربعاء.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 146,500
سعر شراء الدولار 145,500

العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,27 دولار
100 باوند 138,23 دولار
100 دولار 707,45 ليرة تركية


المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1842,98$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 61,15 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 58,35 دولار
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا