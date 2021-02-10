انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة بأسعر صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق لليوم الاربعاء.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 146,500
سعر شراء الدولار 145,500
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 121,27 دولار
100 باوند 138,23 دولار
100 دولار 707,45 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1842,98$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 61,15 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 58,35 دولار