انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة بأسعر صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق لليوم الاربعاء.

