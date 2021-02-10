انطلاق عملية أمنية لتعقب 'داعش' شرقي الانبار

إعلام الحشد الشعبي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي اطلقت بالاشتراك مع الجيش العراقي، عملية أمنية لتعقب خلايا الإرهاب شرق المحافظة".

وأضاف البيان أنه "شاركت في العملية الألوية (الثاني والسابع والـ27 ضمن قاطع عمليات شرق الانبار للحشد)، وتستهدف العملية تفتيش مناطق الثرثار وجزيرة الكرمة للبحث عن الخلايا الإرهابية والأسلحة و المعدات ومصادرتها وإلقاء القبض على المطلوبين ضمن القاطع".

