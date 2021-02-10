ثلاثة أبناء يقتلون والدهم بسبب الميراث في بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، أن "مفارز مكافحة الإجرام في بغداد، القت القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بقتل والدهم بسبب خلافات عن حصص الميراث".

وبينت المديرية ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعدم قناعة القضاء بواقعة الانتحار في الأقوال المسبقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث (مسرح الجريمة) وإعادة التحقيق والكشف والمخطط وجمع الأدلة والظروف المحيطة بالقضية، حيث تولدت الشكوك والشبهات حول أبناء المجني عليه الثلاثة الذين يسكنون معه".



واضافت "تم استحصال الموافقات القضائية والقبض على المتهمين المذكورين ولدى إجراء التحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة اعترفوا صراحة بالاتفاق واشتراكهم بقتل والدهم المذكور بسبب الخلافات الناشئة عن الميراث وحصصهم منه".